Foot - OM

OM - Clash : Ça a chauffé entre Thauvin et Payet !

Publié le 22 janvier 2021 à 20h30 par A.C.

La tension est à son paroxysme entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, les deux stars de l’Olympique de Marseille.

Plusieurs sources ont déjà évoqué des problèmes entre Florian Thauvin et Dimitri Payet ces dernières années, mais jusque-là ça ne semblait pas vraiment grave. Mais peut-être à cause de la période compliquée que traverse l’Olympique de Marseille actuellement, la situation semble s’être empirée. D’ailleurs, André Villas-Boas n’a pas cherché à cacher ce problème interne, puisqu’il a clairement laissé entendre que Thauvin et Payet avaient des problèmes à cohabiter. « Je ne pense pas qu’ils passeront leurs vacances ensemble (rires), mais le plus important c’est l’OM » a déclaré le coach de l’OM. « Ils ont joué beaucoup d’années ensemble, je ne suis pas ici pour effacer leur histoire au club, qui est plus longue que la mienne, mais le plus important c’est qu’ils aident l’OM à atteindre ses objectifs. Ce n’est pas le premier vestiaire dans lequel je passe où des mecs ne peuvent pas se regarder (se voir, ndlr), même si ce n’est pas le cas pour eux deux. Ce n’est pas une première, non ». Effectivement, on a connu pire dans la série coéquipiers qui ne peuvent pas se supporter, mais du côté de Thauvin on va jusqu’à dire qu’il n’y aurait strictement plus aucun échange entre lui et Payet.

Des tensions toujours plus fortes

Il y aurait plusieurs facteurs qui auraient ravivé les tensions entre Florian Thauvin et Dimitri Payet. D’après RMC Sport , le brassard de capitaine en est un. Face au Nîmes Olympique lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-2), André Villas-Boas a décidé de donner le capitanat à Thauvin en l’absence de Steve Mandanda. Cela n’aurait pas du tout plu à Dimitri Payet, qui a notamment porté ce brassard durant la période Rudi Garcia. RMC explique également que la méthode appliquée par Villas-Boas sur les penalties, avec un tireur qui cède sa place chaque deux échecs consécutifs, ne ferait qu’alimenter le malaise autour de Payet et de Thauvin dans le vestiaire. Pour finir, la question salariale est également au centre de cette affaire, puisque Thauvin estimerait mériter un salaire équivalent voire supérieur à celui de Payet. RMC révèle d’ailleurs qu’une offre de prolongation a été faite à Thauvin, confirmant ce que nous vous avons dit en exclusivité sur le10sport.com, qui l’aurait sèchement refusée.

Un échange musclé entre Payet et Thauvin