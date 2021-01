Foot - OM

OM - Clash : L'énorme aveu de Villas-Boas sur la relation entre Payet et Thauvin !

Publié le 22 janvier 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que les tensions entre Dimitri Payet et Florian Thauvin seraient vives, André Villas-Boas minimise la situation mais confirme que les deux joueurs ne partiront pas en vacances ensemble...

Ce n'est pas nouveau, mais la relation entre Dimitri Payet et Florian Thauvin est loin d'être idéale. Selon les informations de Jérôme Rothen, les deux hommes ne s'adresseraient même plus la parole. Une situation qui pose bien évidemment problème puisque l'OM compte sur ses deux joueurs pour dynamiser son secteur offensif. Interrogé à ce sujet, André Villas-Boas confirme que Dimitri Payet et Florian Thauvin ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais attend qu'ils se mettent au service du collectif.

«Je ne pense pas qu'ils vont passer leurs vacances ensemble»