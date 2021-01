Foot - OM

OM - Malaise : Des tensions en interne avec l’attitude de Benedetto ?

Publié le 21 janvier 2021 à 22h10 par B.C.

Alors que Dario Benedetto est en difficulté cette saison, l’attitude de l’Argentin agacerait certains joueurs à l’OM.

Cette fois il n’y a plus de doute, l’OM est bien en crise. Le club phocéen s’est de nouveau incliné ce mercredi soir face au RC Lens (0-1), et se retrouve à 8 points du podium, avec un match en retard. Plus que le résultat, c’est l’attitude des Marseillais qui interpelle, de quoi susciter la colère des supporters. Alors qu’André Villas-Boas n’est pas menacé pour l’heure, certains joueurs se retrouvent dans une situation très compliquée au sein de l’OM, et notamment Dario Benedetto, auteur d’un mauvais début de saison avec 4 buts en 25 matches toutes compétitions confondues.

Benedetto dans le collimateur de ses coéquipiers