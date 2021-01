Foot - OM

OM - Clash : Payet, Thauvin... La révélation surréaliste de Jérôme Rothen !

Publié le 22 janvier 2021 à 11h45 par A.M.

Proche de Florian Thauvin, avec lequel il a joué à Bastia, Jérôme Rothen assure que son ancien coéquipier ne s'entend plus du tout avec Dimitri Payet.

La saison de l'Olympique de Marseille est décevante jusque-là. Si le club phocéen avait réussi à sauver les meubles en Ligue 1, le parcours européen en Ligue des Champions était catastrophique. Et le début de l'année 2021 a presque plombé les espoirs de l'OM dans la course au podium en Championnat. Il faut dire que plusieurs joueurs sont loin de répondre aux attentes, à l'image de Florian Thauvin et Dimitri Payet. Les deux sont censés être les leaders offensifs de l'OM, mais ils déçoivent depuis le début de saison. Et pour cause, leur entente serait catastrophique.

Thauvin et Payet ne s'adressent plus la parole

En effet, selon les informations Jérôme Rothen, proche de Florian Thauvin avec lequel il a évolué à Bastia, l'ancien joueur de Newcastle ne s'entend plus du tout avec Dimitri Payet. Les deux joueurs offensifs ne sont jamais réellement entendus, mais aujourd'hui, ils ne s'adresseraient plus du tout la parole. Les tensions seraient tellement vives qu'André Villas-Boas ne les alignerait plus ensemble de peur qu'ils ne se fassent pas de passes. Une situation qui n'arrange rien alors que l'OM traverse une période délicate.