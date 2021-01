Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas en pleine rupture avec Dimitri Payet ?

Publié le 22 janvier 2021 à 9h00 par G.d.S.S. mis à jour le 22 janvier 2021 à 9h04

Remplaçant pour le dernier match de l’OM face au RC Lens, Dimitri Payet ferait bien l’objet d’un gros malaise en interne avec Dimitri Payet. Mais l’entraîneur portugais conserve le soutien de la majorité de son vestiaire…

« Si j’ai proposé ma démission ? La semaine dernière, oui, pas aujourd'hui. Ma place est à la disposition de la direction. Je reste à leur disposition, pas de problème. Je ne suis pas ici pour être un obstacle, je veux le mieux pour l'OM », a lâché André Villas-Boas mercredi soir en conférence de presse après la défaite de l’OM face au RC Lens (0-1), faisant donc une révélation fracassante sur son envie de démissionner. Et ce choix fort est-il directement lié à une rupture en interne avec certains de ses cadres à l’OM ?

« Il y a un problème avec Payet »