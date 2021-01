Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce terrible constat en interne sur l’arrivée de Cuisance !

Publié le 21 janvier 2021 à 21h15 par La rédaction

Rien ne va plus à l’OM. Entre mauvais résultats et ambiance chaotique dans le vestiaire, le club phocéen ne s’y retrouve plus. Et le rendement des recrues de cet été n’arrange pas les choses. Certaines sont déjà considérées comme des déceptions, à l’image de Michaël Cuisance.

La crise se poursuit à l’OM. Défaits au Vélodrome face au RC Lens ce mercredi (1-0), les Marseillais ne retrouvent plus le chemin de la victoire. Une situation qui commence à irriter les supporters, mais aussi en interne. Si on parle d’une petite guerre entre Payet et Thauvin, d'un possible licenciement d'André Villas-Boas, ou du cas Kostas Mitroglou, le rendement des recrues de cet été pose aussi problème. Si Pablo Longoria se démène pour attirer Arkadiusz Milik cet hiver pour apporter un peu de renfort offensif à l’effectif d’André Villas-Boas, en interne, certains joueurs sont déjà critiqués, à peine six mois après leur arrivée. C’est notamment le cas de Michaël Cuisance.

« Un salarié de l’OM m’a dit que Cuisance était une « déception » »