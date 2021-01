Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a ciblé son prochain renfort après Milik !

Publié le 22 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En plus d’Arkadiusz Milik qui s’apprête à boucler son arrivée à l’OM, André Villas-Boas a annoncé vouloir attirer un nouveau milieu de terrain si Morgan Sanson venait à rejoindre Aston Villa.

Ça s’active à l’OM en cette période de mercato hivernal ! Ciblé depuis un bon moment pour venir renforcer l’attaque, Arkadiusz Milik a officialisé ce jeudi son arrivée au sen du club phocéen. Mais l’OM semble également bien parti pour boucler un départ puisque, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Aston Villa est passé à l’attaque pour recruter Morgan Sanson. Et il faudra bien le remplacer…

« Si Sanson part, on doit attaquer le mercato »