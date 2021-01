Foot - OM

OM - Malaise : Une énorme fracture dans le vestiaire de l’OM ?

Publié le 22 janvier 2021 à 1h45 par La rédaction

L’OM est en pleine crise. Avec les mauvais résultats qui s’enchaînent ces derniers temps (défaite face au RC Lens 1-0 ce mercredi), la situation commence à irriter certains joueurs dans le vestiaire, qui ne manqueraient pas de le faire savoir.

La crise s’accentue à l’OM. Après cette nouvelle défaite face au RC Lens sur le score de 1-0 ce mercredi (la troisième de suite), la situation ne s’arrange pas. Même si Pablo Longoria essaye d’arranger les choses en apportant quelques recrues (Pol Lirola, Arkadiusz Milik), rien n’y fait, l’OM reste dans sa spirale négative. Après l'élimination très précoce en Ligue des Champions (dès les phases de poule), d'autres problèmes viennent s'ajouter. Le conflit entre Payet et Thauvin avait déjà été évoqué à plusieurs reprises, au même titre que le cas de Kostas Mitroglou qui ne s’investirait pas assez au sein du groupe. Et cette accumulation agacerait au sein du vestiaire.

« Certains cadres reprochent à certains joueurs d’avoir lâché la cause collective »