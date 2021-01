Foot - OM

OM - Malaise : Eyraud a poussé un énorme coup de gueule en interne !

Publié le 18 janvier 2021 à 9h15 par T.M.

Bien qu’il ait pris un certain recul avec le sportif, Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas apprécié ce qu’il a vu samedi face à Nîmes. Le président de l’OM n’aurait alors pas hésité à dire ce qu’il pensait clairement à ses joueurs.

Rien ne va plus actuellement à l’OM. Il y a quelques semaines encore, les hommes d’André Villas-Boas se battaient en haut de tableau, mais la tendance a changé. En effet, les mauvais résultats s’accumulent, le dernier en date, samedi face à Nîmes. Face à la lanterne rouge, l’OM s’est incliné sur sa pelouse (1-2). Un revers incroyable qui a plongé les Phocéens un peu plus dans la crise. Et en interne, cela aurait notamment chauffé suite à cette défaite. En effet, comme l’a expliqué l’ AFP, Jacques-Henri Eyraud aurait mis un énorme coup de pression à ses joueurs suite à cette rencontre.

« Un grand foutage de gueule »