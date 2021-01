Foot - OM

OM - Clash : Villas-Boas n’arrange pas les choses entre Payet et Thauvin !

Publié le 22 janvier 2021 à 19h00 par A.C.

Le vestiaire de l’Olympique de Marseille est divisé par les tensions entre Florian Thauvin et Dimitri Payet.

Que se passe-t-il à l’Olympique de Marseille ? La situation sportive n’est pas des meilleures, mais c’est surtout la situation interne qui inquiète. Florian Thauvin et Dimitri Payet, deux cadres de l’effectif, ne pourraient en effet plus se supporters. Certains proches de Thauvin assurent d’ailleurs que les deux ne s’adresseraient même plus la parole et André Villas-Boas a eu une phrase assez claire à ce sujet. « Je ne pense pas qu’ils passeront leurs vacances ensemble (rires), mais le plus important c’est l’OM. Ils ont joué beaucoup d’années ensemble, je ne suis pas ici pour effacer leur histoire au club, qui est plus longue que la mienne, mais le plus important c’est qu’ils aident l’OM à atteindre ses objectifs » a expliqué le coach de l’OM, en conférence de presse. « Ce n’est pas le premier vestiaire dans lequel je passe où des mecs ne peuvent pas se regarder (se voir, ndlr), même si ce n’est pas le cas pour eux deux ».

Les penalties et le brassard alimentent les tensions entre Thauvin et Payet