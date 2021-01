Foot - OM

OM - Malaise : Les confidences d’un joueur de Villas-Boas sur la crise à l’OM !

Publié le 22 janvier 2021 à 0h45 par T.M.

Actuellement, l’OM traverse une grosse période des turbulences. A ce sujet, un joueur phocéen a d’ailleurs fait de grosses confidences.

Il y a quelques mois encore, l’OM se battait pour le haut du tableau. Désormais, le podium semble loin pour les hommes d’André Villas-Boas. En effet, depuis quelques semaines, les Phocéens traversent une très mauvaise passe et cela s’accompagne par des mauvais résultats. Après une défaite contre Nîmes, l’OM vient à nouveau de perdre contre le RC Lens. Sur le terrain, les joueurs marseillais n’y sont clairement plus. D’ailleurs, au sein du groupe de Villas-Boas, on aurait noté un énorme changement qui expliquerait la crise actuelle sur la Canebière.

Quelque chose a changé à l’OM !