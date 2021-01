Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre de Villas-Boas valide l'arrivée de Milik !

Publié le 23 janvier 2021 à 7h45 par La rédaction

En crise ces derniers temps, l’OM a réussi à boucler l’un de ses dossiers prioritaires. Avec l’arrivée d’Arkadiusz Milik, l’effectif d’André Villas-Boas espère pouvoir se relancer en Ligue 1, malgré certaines mésententes collectives. Hiroki Sakai est notamment très confiant sur l’impact que peut avoir Milik sur le vestiaire.

En enchaînant les mauvais résultats (pas une seule victoire en cinq matches), l’OM traverse une grosse crise. Avec plusieurs mésententes au sein du vestiaire, l’ambiance est devenue presque invivable dans le club phocéen. Entre la petite guerre entre Payet et Thauvin, la place d’André Villas-Boas plus que discutée cette saison et la colère des supporters marseillais, rien ne va à l’OM. Pourtant, Pablo Longoria arrive à boucler quelques dossiers importants cet hiver. Après le prêt de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina, le club phocéen a officialisé l'arrivée d’Arkadiusz Milik ce jeudi. En difficulté offensivement, l’OM pourrait avoir trouvé son bonheur avec le Polonais.

« Un joueur qui arrive amène toujours un vent nouveau »