Mercato - OM : Le vestiaire prend position pour l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 23 janvier 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

En dépit des nombreuses critiques qui s’abattent sur l’OM et son entraîneur, André Villas-Boas, Hiroki Sakai affiche son envie de continuer avec l’entraîneur portugais le plus longtemps possible.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas traverse actuellement une période très compliquée sur le plan sportif puisque son équipe vient d’enchainer trois défaites de rang. Et alors que l’entraîneur portugais a récemment indiqué qu’il avait tenté de démissionner, certains joueurs de l’OM n’hésitent pas à lui témoigner de leur total soutien, à commencer par Hiroki Sakai vendredi en conférence de presse.

« On lui fait confiance »