Mercato - OM : Un cadre du projet McCourt monte au créneau pour Villas-Boas !

Publié le 22 janvier 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’André Villas-Boas fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours, Hiroki Sakai assure la défense de l’entraîneur de l’OM et lui affiche tout son soutien.

Mercredi soir, après la nouvelle défaite concédée par l’OM face au RC Lens (0-1), André Villas-Boas avait fait une révélation retentissante en indiquant qu’il avait présenté sa démission à la direction du club, qui lui a été refusée. L’avenir de l’entraîneur portugais, sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, suscite donc de grandes interrogations. Mais Hiroki Sakai a tenu à apporter son soutien envers Villas-Boas ce vendredi en conférence de presse.

« On lui fait confiance »