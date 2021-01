Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik s'enflamme pour son arrivée à Marseille !

Publié le 23 janvier 2021 à 18h15 par La rédaction

Après avoir adressé un message à ses anciens supporters du Napoli, Arkadiusz Milik s'est également confié sur son arrivée à l'Olympique de Marseille.

Ils le voulaient, ils l'ont eu. Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria en tête, ainsi qu'André Villas-Boas souhaitait s'offrir les services d'un attaquant capable d'apporter plus d'options à la pointe de l'attaque de l'OM, et c'est désormais réglé. Après avoir sondé de très nombreuses pistes, un accord a fini par être trouvé pour faire venir, en prêt avec obligation d'achat, le Polonais Arkadiusz Milik, en provenance de Naples. À peine arrivé, il a posté un message sur son compte Twitter : « Je suis heureux et fier d’annoncer que je suis officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe. Je suis prêt pour cette nouvelle aventure. Allez l’OM » . Quelques heures seulement après son arrivée, Milik s'est de nouveau confié sur son arrivée à l'OM.

« C’est un grand club avec une grande histoire »