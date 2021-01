Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès prend position pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 18h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n’a pour l’instant pas accepté l’offre de prolongation du PSG. Après la victoire contre Montpellier ce samedi, le joueur a évoqué son avenir. Mbappé n’est pas encore certain de ce qu’il fera cet été. Entre le PSG et le Real Madrid, il ne sait pas encore quoi choisir. Et pour Pierre Ménès, rien n'est encore joué entre les deux clubs.

Ce samedi, le PSG s’est largement imposé lors de la réception de Montpellier au Parc des Princes (4-0). Si Mbappé était dans le dur ces derniers temps et énormément critiqué, le joueur de 22 ans s’est bien repris (1 but et 1 passe décisive). Mais le Français est toujours annoncé sur le départ cet été, étant donné qu’il est en fin de contrat en juin 2022. Mbappé n’a toujours pas trouvé d’accord avec le PSG pour prolonger son bail. Naturellement, tous les grands clubs d’Europe se sont positionnés sur le dossier. Et c’est le Real Madrid qui semble retenir l’intérêt de l’international français. Mais Mbappé songerait toujours à rester au PSG sur le long terme. Après la rencontre contre Montpellier, il a évoqué son avenir, annonçant qu’il réfléchissait encore à ce qu’il ferait cet été et que des discussions avaient encore lieu entre lui et le club.

« La situation économique globale plaide en faveur du PSG »