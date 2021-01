Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait faire un énorme sacrifice pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2021 à 13h45 par A.M.

Alors que son contrat au PSG prend fin en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Il serait même à prendre une décision importante.

Au cœur de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir au PSG, Kylian Mbappé a décidé de mettre les choses au clair vendredi soir après la victoire contre Montpellier (4-0). « Je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion. Ce n’est pas une volonté de gagner du temps ou quoi, parce que c’est vraiment une réflexion », confiait-il au micro de Téléfoot La Chaîne . Une déclaration qui n'a bien évidemment pas manqué de faire réagir en Espagne.

Mbappé est prêt à baisser son salaire pour signer au Real !