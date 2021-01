Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une vente au rabais pour Morgan Sanson ?

Publié le 23 janvier 2021 à 12h15 par A.M.

Alors que l'OM est toujours en négociations avec Aston Villa pour le transfert de Morgan Sanson, Pablo Longoria pourrait se résoudre à accepter une offre avoisinant les 15M€ après avoir réclamé quasiment 20M€.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les négociations entre l'OM et Aston Villa se sont accélérées ces dernières heures au sujet du transfert de Morgan Sanson. Des discussions qui ont débouché sur une offre jugée très insuffisante par André Villas-Boas. « L'offre a été refusée car elle était pathétique. Il y a eu une offre, qui n'avait rien à voir avec ce dont on a parlé au téléphone. On a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l'OM en ce moment. Si Morgan part, on doit attaquer le mercato tout de suite », confiait le technicien portugais en conférence de presse.

L'OM prêt à revoir ses exigences à la baisse pour Sanson ?