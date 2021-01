Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin va recaler Longoria !

Publié le 23 janvier 2021 à 9h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin aurait reçu une offre de prolongation de la part de l'OM, mais ce dernier devrait repousser la proposition marseillaise.

Le feuilleton Thauvin commence à devenir très tendu pour l'OM. Et pour cause, le contrat de l'ancien joueur de Newcastle prend fin en juin prochain et depuis le 1er janvier dernier, il est même libre de négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager pour la saison prochaine. Comme le10sport.com vous le révèle depuis de longs mois, Florian Thauvin envisage bel et bien de partir libre à l'issue de son contrat en fin de saison. Malgré tout, alors que le discours était rompu avec l'OM lorsqu'Andoni Zubizarreta était le directeur sportif, l'arrivée de Pablo Longoria l'été dernier relance ce dossier.

L'OM dégaine une offre insuffisante pour convaincre Thauvin