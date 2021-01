Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à s'attaquer à une ancienne pépite de la Juventus ?

Publié le 22 janvier 2021 à 23h10 par A.C.

Pablo Longoria pourrait faire marcher ses relations en Italie, pour renforcer un peu plus l’OM.

Avec Pol Lirola et Arkadiusz Milik, tous les deux arrivés en cette première partie de mercato hivernal, Pablo Longoria a déjà réalisé un très bon travail. Le head of football de l’Olympique de Marseille a en effet offert à André Villas-Boas l’attaquant qu’il réclamait tant et a bouclé la succession de Bouna Sarr, en suspens depuis l’été dernier. Mais il ne devrait pas s’arrêter là. RMC Sport a en effet assuré que l’OM chercherait un milieu de terrain ou un milieu offensif, pour pallier le possible départ de Morgan Sanson. Selon nos informations, le milieu marseillais se rapproche d’Aston Villa...

Longoria aimerait retrouver Mehdi Léris à l'OM