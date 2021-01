Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, prolongation... Mbappé sort du silence pour son avenir !

Publié le 22 janvier 2021 à 23h15 par B.C. mis à jour le 22 janvier 2021 à 23h32

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Double buteur face à Montpellier (4-0) ce vendredi soir, l’attaquant français a évoqué sa situation avec le club de la capitale.

Que décidera Kylian Mbappé pour son avenir ? Alors que le bail de l’attaquant court jusqu’en juin 2022, sa décision est très attendue par le PSG, les supporters, mais également ses prétendants, à commencer par le Real Madrid. Kylian Mbappé est courtisé sur le marché, et Florentino Pérez rêve de mettre la main sur lui après son échec en 2017. Les discussions pour une prolongation sont en cours entre le PSG et Kylian Mbappé, mais ce dernier semble encore indécis. Alors qu’il a retrouvé le chemin des filets ce vendredi soir en inscrivant un doublé face à Montpellier (4-0), le Bondynois est sorti du silence au micro de Téléfoot La Chaîne afin de faire le point sur sa situation.

« Je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années »