PSG - Malaise : Pochettino envoie un message fort à Mbappé !

Publié le 22 janvier 2021 à 20h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé enchaîne les prestations décevantes ces dernières semaines, Mauricio Pochettino n’a aucun doute sur le retour en forme de son attaquant.

Habitué à faire trembler les filets, Kylian Mbappé est en grande difficulté depuis plusieurs semaines. L’attaquant de 22 ans déçoit et semble atteint physiquement. Certains estiment également que le mental du Bondynois est touché, et que l’incertitude régnant autour de son avenir joue un rôle dans ses mauvaises prestations. Kylian Mbappé peut toutefois compter sur du soutien au sein du PSG, à commencer par celui de Mauricio Pochettino, guéri du Covid-19 et de retour aux affaires ce vendredi soir pour la réception de Montpellier (21h).

« C’est un grand footballeur, il est très important pour nous »