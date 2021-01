Foot - PSG

PSG - Clash : Rothen utlise Ronaldo pour fracasser Mbappé !

Publié le 17 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

En difficulté depuis le début de saison, Kylian Mbappé n'en finit plus de subir les critiques. C'est au tour de Jérôme Rothen de s'en prendre à l'attaquant du PSG.

« Je suis très content avec son rendement. C'est un joueur très important pour nous. Il fait de gros efforts pour l'équipe. Je suis heureux pour ses efforts et son implication contre l'OM. Il y a des choses à améliorer et à travailler mais je suis satisfait de son match et de son rendement. Les gens attendent toujours beaucoup de lui mais je suis très content de ce qu'il fait et les buts vont arriver vite ». Bien qu'il ait reçu le soutien de Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé reste vivement critiqué. Après Jean-Michel Larqué, c'est au tour de Jérôme Rothen de tacler sèchement l'attaquant du PSG.

«Aujourd’hui, même avant une passe, il fait un passement de jambe qui ne sert à rien»