PSG : Pochettino juge les progrès de son équipe face à l’OM !

Publié le 15 janvier 2021 à 18h40 par La rédaction mis à jour le 15 janvier 2021 à 18h41

Alors que le PSG a remporté le Trophée des Champions cette semaine contre l’OM, Mauricio Pochettino a constaté des progrès dans le jeu de son équipe au cours de cette rencontre.