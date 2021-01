Foot - PSG

PSG : La réponse de Pochettino à Neymar après son geste fort !

Publié le 15 janvier 2021 à 17h15 par H.G.

Tandis que Neymar avait célébré son but face à l’OM en enlaçant Mauricio Pochettino, l’entraîneur argentin s’est exprimé sur la réaction de son attaquant de 28 ans.

Outre l’octroi du Trophée des Champions, la match du PSG face à l’OM ce mercredi (victoire 2-1 des Parisiens) a été marqué par le retour à la compétition tant attendu de Neymar. Entré en jeu à la 65e minute de la rencontre, le joueur de 28 ans a soigné son come-back sur le rectangle vert en inscrivant le second but du club de la capitale sur penalty à la 85e minute. Plus encore, la célébration du numéro 10 du PSG a marqué les esprits, Neymar s’étant empressé de se jeter dans les bras de Mauricio Pochettino après avoir célébré avec ses coéquipiers.

« Le geste de Neymar était spontané »