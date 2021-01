Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino adresse un message fort à Marco Verratti !

Publié le 15 janvier 2021 à 23h20 par La rédaction

Tandis qu’il l’a installé dans une position inhabituelle de meneur de jeu, Mauricio Pochettino s’est montré élogieux au moment de parler de Marco Verratti en conférence de presse ce vendredi.