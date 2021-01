Foot - PSG

PSG - Insolite : Les Marseillais, émission… L’amusante réaction de Marco Verratti !

Publié le 22 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Compagne de Marco Verratti, Jessica Aidi va participer à la prochaine saison de l’émission « Les Marseillais ». Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le joueur du PSG à propos de la rivalité avec l’OM.

Il y a quelques jours, le PSG s’est imposé face à l’OM lors du Trophée des Champions (2-1). Avant ce match, Marco Verratti avait d’ailleurs rappelé l’importance de ce match étant donné la rivalité entre les deux clubs : « Dès mes premiers instants ici, on m'a expliqué la rivalité avec Marseille. C'est quelque chose d'important pour tout le monde au club. (…) C'est un match différent des autres, qui compte beaucoup pour les supporters ». Une rivalité PSG-OM qui a d’ailleurs fait réagir Verratti quand sa compagne, Jessica Aidi lui a annoncé qu’elle participerait à la saison de l’émission « Les Marseillais ».

« Tu sais quand même que je suis un joueur de Paris »