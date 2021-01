Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino se prononce sur cet étonnant problème avec Neymar !

Publié le 21 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Arrivé sur le banc du PSG il y a quelques semaines, Mauricio Pochettino travaille désormais avec Neymar. Et concernant le Brésilien, l’entraîneur parisien a évoqué un récurrent problème.

Le 11 mars semble être une date anodine, mais pas pour Neymar. En effet, c’est le jour de l’anniversaire de la soeur du Brésilien, Rafaella. Et ces dernières saisons, cela a souvent fait polémique. En effet, lorsqu’il était au FC Barcelone, Neymar avait trouvé le moyen d’être suspendu pour ne pas jouer à ce moment de la saison et ainsi être présent à l’anniversaire de sa soeur. Et en 2018 et 2019, lorsqu’il était au PSG, ce sont des blessures qui l’avaient empêché de jouer ce jour là. A quoi faut-il s’attendre pour 2021 ? Mauricio Pochettino, désormais sur le banc parisien, a été interrogé sur la question.

« Quand le moment viendra, on verra… »