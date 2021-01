Foot - PSG

PSG : Neymar, Verratti… Mauricio Pochettino a pris une grande décision !

Publié le 17 janvier 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino avait installé Marco Verratti dans une position de meneur de jeu lors de ses premiers matchs, le retour à la compétition de Neymar pourrait bouleverser les plans initiaux du technicien argentin.

S’il est encore tôt pour observer la patte de Mauricio Pochettino dans le jeu du Paris Saint-Germain, l’entraîneur argentin a déjà effectué un premier choix tactique fort au cours de ses premières rencontres sur le banc parisien. En effet, il a décidé d’installer Marco Verratti à une position plus haute sur le terrain, dans un registre de meneur de jeu. Un poste inhabituel pour le numéro 6 du PSG, habitué à évoluer un cran plus bas sur le terrain. Cependant, l’Italien est finalement revenu à son poste de prédilection ce samedi contre Angers (victoire 1-0 des Parisiens), tandis que Neymar a été aligné en position de numéro 10 pour son retour en tant que titulaire.

Marco Verratti ne sera plus aligné en meneur de jeu