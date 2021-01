Foot - PSG

PSG : Positif au Covid-19, Mauricio Pochettino donne de ses nouvelles

Publié le 16 janvier 2021 à 18h15 par La rédaction

Vainqueur du Trophée des Champions, Mauricio Pochettino a été testé positif à la Covid-19 ce vendredi. Dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, le technicien argentin a tenu à donner de ses nouvelles à travers un message rassurant.

Seulement deux jours après avoir décroché son premier trophée avec le PSG contre l’OM, Mauricio Pochettino a contracté la Covid-19 ce vendredi. Le technicien argentin a été testé positif et a donc logiquement été placé à l’isolement. Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront ainsi l’intérim ce samedi face à Angers. Pour Pochettino, c’est un coup dur. Pour la première fois, l’ancien entraîneur des Spurs avait la possibilité de travailler avec tout son groupe pendant une semaine complète. Il faudra donc remettre le travail à plus tard. Et l’Argentin essaye de relativiser comme il peut.

« J’espère que je serai bientôt négatif. J’espère bientôt retrouver l’équipe »