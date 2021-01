Foot - PSG

PSG : Moulin rend hommage à Navas !

Publié le 17 janvier 2021 à 9h40 par La rédaction

Alors que le PSG s’est imposé à Angers ce samedi (0-1), c’est en partie grâce à Keylor Navas. D’ailleurs, après la rencontre, Stéphane Moulin s’est incliné devant le portier parisien.