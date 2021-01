Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar responsable des difficultés de Mbappé ? La réponse !

Publié le 18 janvier 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que certains observateurs estiment que Kylian Mbappé cherche à copier le jeu de Neymar, cette explication serait totalement infondée.

Depuis maintenant plusieurs semaines, Kylian Mbappé subit les foudres de bon nombre d'observateurs du PSG. Pour cause, ses performances bien moins reluisantes qu’à l’accoutumée, l’international français peinant à se montrer efficace et ne parvenant pas à peser dans le jeu du club de la capitale comme d’habitude. Et aux yeux de certaines critiques, les difficultés rencontrées par Kylian Mbappé se justifieraient par une tendance qu’il aurait à trop vouloir copier la manière dont joue Neymar, ce dernier ayant les capacités techniques nécessaires pour porter seul le ballon.

« On ne peut pas dire que c'est la faute de Neymar qu'il ne joue pas bien »