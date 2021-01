Foot - PSG

PSG : Neymar, Ronaldinho… Ce constat lourd de sens de Pierre Ménès !

Publié le 17 janvier 2021 à 21h45 par H.G.

Alors que Neymar fait fréquemment l’objet de critiques en raison de sa vie extra-sportive, Pierre Ménès a comparé la situation du numéro 10 du PSG à celle qu’avait vécue Ronaldinho du temps où il évoluait au sein du club de la capitale.

Arrivé au PSG à l’été 2017, Neymar éclabousse la Ligue 1 de son talent depuis trois ans et demi. Toutefois, malgré ses grandes performances réalisées sur les rectangles verts français, l’international brésilien de 28 ans est fréquemment critiqué par certains observateurs, et notamment en raison de sa vie privée réputée agitée. À leurs yeux, la vie extra-sportive de l’ancien numéro 11 du FC Barcelone ne serait pas celle qui est attendue de la part d’un joueur de football professionnel. Seulement voilà, ces critiques à l’encontre de Neymar ne sont clairement pas partagées par Pierre Ménès…

« On est en train de revivre la même chose avec Neymar qu’avec Ronaldinho »