PSG - Malaise : Le clan Pochettino monte au créneau pour Mbappé !

Publié le 17 janvier 2021 à 9h15 par D.M.

Kylian Mbappé a de nouveau été décevant ce samedi lors de la rencontre face à Angers. Adjoint de Mauricio Pochettino, Jesus Perez a néanmoins tenu à défendre la prestation de l’attaquant.

Le PSG a remporté une nouvelle rencontre en Ligue 1 ce samedi face à Angers (0-1). Une victoire qui lui permet de prendre provisoirement la tête du championnat. Mais après ce match, la forme de Kylian Mbappé continue d'être au centre des préoccupations. Titularisé par son entraîneur, l'international français a raté sa partie et a de nouveau déçu. L’attaquant de 22 ans n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets et a été remplacé en fin de match par Pablo Sarabia, Au moment de sa sortie, Mbappé affichait la mine des mauvais jours, conscient certainement de sa mauvaise partie.

« Il n'a pas eu de réussite dans les situations qui se sont présentées, mais… »