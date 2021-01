Foot - PSG

PSG - Clash : Delort met les choses au clair sur sa relation avec Neymar !

Publié le 17 janvier 2021 à 18h15 par D.M.

Andy Delort est revenu sur sa relation avec Neymar. Les deux hommes s’étaient brouillés la saison dernière lors d’une rencontre entre le PSG et Montpellier.

Par le passé, la relation entre Andy Delort et Neymar a été particulièrement tendue. En décembre 2019, l’attaquant de Montpellier avait eu une vive altercation avec l’international brésilien dans les couloirs de la Mosson. Andy Delort n’avait ensuite pas hésité à s’en prendre à Neymar, mais aussi à Leandro Paredes qui avait pris position pour son coéquipier. « Il s’est passé un truc en regagnant le vestiaire. Et ça a fait le buzz car c’était lui. Que ce soit Neymar ou un autre, peu importe. Il reste un homme et un joueur extraordinaire. Mais il n’a pas besoin de chambrer ses adversaires. Je lui ai reproché son attitude un peu hautaine. Il me tenait à cœur de le lui dire en face. Zlatan pouvait faire des déclarations dans les médias, mais sur un terrain, lui au moins était hyper respectueux » avait déclaré le joueur en janvier 2020 dans un entretien à Parisien .

« Aujourd’hui ça va »