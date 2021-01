Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 janvier 2021 à 18h45 par La rédaction

Alors que cela ne va toujours pas pour Kylian Mbappé, encore décevant face à Angers, Pierre Ménès a pris la défense de l'attaquant du PSG.

Peu à son avantage mercredi contre l'OM (2-1) lors du Trophée des Champions, Kylian Mbappé n'a pas non plus brillé dans la victoire du PSG contre Angers (1-0) samedi dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. L'attaquant international français n'a plus marqué depuis le 23 décembre dernier et un succès (4-0) contre Strasbourg, le dernier avant le renvoi de Thomas Tuchel. Sur le plateau du Canal Football Club ce samedi, le journaliste Pierre Ménès a tenu à dédramatiser la situation de Kylian Mbappé...

Le conseil de Pierre Ménès