Mercato - PSG : La presse espagnole relance le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 22 janvier 2021 à 19h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid en cas de départ du PSG, le club de la capitale espagnole pourrait bien ne pas être en mesure de recruter l’international français l’été prochain.

À un an et demi de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé est plus que jamais dans le flou pour son avenir. En effet, si la direction du club parisien souhaiterait le prolonger, elle envisagerait désormais le scénario de sa vente l’été prochain s’il n’a pas renouvelé son bail d’ici là à en croire L’Equipe . Il faut dire que le PSG ne peut pas se permettre de voir l’international français partir librement et ainsi passer à côté d’un joli pactole. De ce fait, cela pourrait offrir une fenêtre de tir idéale au Real Madrid, qui rêverait d’enregistrer l’arrivée de Kylian Mbappé afin d’en faire la tête de gondole de son projet au cours des prochaines années.

En l’état, le Real Madrid n’aurait pas les moyens de recruter Kylian Mbappé !