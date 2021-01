Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar envisage un coup de tonnerre pour Mbappé !

Publié le 22 janvier 2021 à 14h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail, ce qui pousse le PSG à envisager de vendre son attaquant français l'été prochain.

Le feuilleton Mbappé commence à poser problème. Et pour cause, alors que le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022, il n'a toujours pas prolongé son bail ce qui place le PSG dans une position délicate. En effet, s'il ne prolonge pas, Kylian Mbappé sera en position de force pour réclamer son départ l'été prochain. Les prétendants ne manquent pas puisque le Real Madrid et Liverpool sont évidemment à l'affût. Mais alors que jusque-là, la priorité du PSG était de tout faire pour prolonger son Champion du monde, en coulisses, la direction parisienne commencerait à se poser des questions.

Le PSG n'exclut pas l'idée de vendre Mbappé