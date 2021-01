Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez déjà en danger pour la succession de Zidane ?

Publié le 22 janvier 2021 à 13h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Zinedine Zidane est remis en question ces derniers jours, le Real Madrid s'intéresse à Julian Nagelsmann. Une piste toutefois compliquée.

Ces dernières heures, l'avenir de Zinedine Zidane est au cœur de toutes les discussions depuis l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi contre CD Alcoyano, équipe de troisième division (1-2). « Bon, quand on perd, ce sont toujours des choses dont on parle... J'assume la responsabilité et ce qui arrivera arrivera, je suis calme. Quand nous sommes sur le terrain, ce qu'ils veulent, c'est gagner le match. Ils essaient et parfois des choses différentes se produisent. Nous devons l'accepter, je l'accepte et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours », confiait d'ailleurs le technicien français devant les médias. Pour le remplacer, le profil de Julian Nagelsmann serait d'ailleurs très apprécié.

Nagelsmann est très convoité