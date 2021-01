Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait un gros concurrent pour Pochettino !

Publié le 22 janvier 2021 à 10h15 par La rédaction

Arrivé fin décembre au PSG pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n'était alors pas convoité que par Leonardo. Un autre club, de Premier League cette fois, l'avait désigné comme successeur numéro 1 de l'entraîneur en place.

Le 24 décembre dernier, Thomas Tuchel a été écarté du Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club de la capitale, qui n'étaient visiblement pas satisfaits des résultats du début de saison de leur équipe, ont pris la décision d'effectuer ce changement et de faire venir Mauricio Pochettino. L'ancien entraîneur de Tottenham a donc repris du services en reprenant les rênes du PSG et pourtant, il aurait pu atterrir dans un tout autre club. Mauricio Pochettino aurait même pu faire son grand retour sur un banc de Premier League, si la situation du club intéressé n'avait pas été aussi brinquebalante et hésitante. Car oui, le nouvel entraîneur du PSG aurait le profil parfait, selon les dirigeants de Chelsea, pour remplacer Frank Lampard en cas de départ.

Pochettino envisagé comme successeur de Lampard !