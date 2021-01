Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… Doha a fait un choix fort cet hiver !

Publié le 21 janvier 2021 à 22h15 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel se trouvait à six mois de l’expiration de son contrat, le PSG a pris la décision de licencier l’entraîneur allemand et de le remplacer par Mauricio Pochettino. Un choix qui proviendrait tout droit de Doha selon Romain Molina.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 24 décembre dernier, Thomas Tuchel a appris son licenciement du PSG via une réunion qui s’est tenue à 00h30 le jour du réveillon de Noël avec Leonardo. Soit quelques heures seulement après la large victoire du PSG face à Strasbourg au Parc des princes (4-0). Cette décision n’a pas été prise sur le coup et a été réfléchie. « On savait, et il (Tuchel) savait, que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison... Mais là, nous avons décidé d'anticiper un peu. (...) On n'a pas changé de coach pour faire les beaux. (...) Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n'était pas la première fois que l'on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu'il ne me comprenait plus » . Voici le message que Leonardo a fait passer à France Football dans son édition de la semaine en assurant que ce licenciement n’a pas été fait sur un coup de tête. Et concernant la succession de l’entraîneur allemand, on la doit à Doha.

L’Emir à l’origine de la nomination de Pochettino