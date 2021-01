Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Une arrivée de Thomas Tuchel dans les tuyaux ?

Publié le 20 janvier 2021 à 19h25 par La rédaction

Alors que Frank Lampard pourrait être licencié, Thomas Tuchel serait une réelle option pour Chelsea. Mais son arrivée ne serait pas encore d’actualité.