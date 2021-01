Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, départ… Changement de cap pour l’avenir de Mbappé ?

Publié le 22 janvier 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il était annoncé que le Paris Saint-Germain souhaitait vivement prolonger le contrat de Kylian Mbappé expirant le 30 juin 2022, la donne dans le dossier pourrait bien être en train de s’inverser. Et pour cause, le club de la capitale envisagerait désormais la possibilité d’un départ de son attaquant en fin de saison.

Plus le temps passe et plus la situation devient critique. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est plus que jamais à la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, faute de prolongation d’ici l’été prochain, le club parisien pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre afin de ne pas s’exposer au risque d’un départ libre un an plus tard. Pour l’heure, la priorité des pensionnaires du Parc des Princes demeurerait de prolonger leur international français. Le problème, c’est que cette tendance n’a de cesse de se déliter depuis maintenant plusieurs semaines. Effectivement, un temps annoncée comme le dossier prioritaire de Leonardo, la prolongation de Kylian Mbappé semble désormais moins chaude que celle de Neymar, pour lequel une offre aurait d’ores et déjà été programmée à en croire les informations dévoilées par Téléfoot dernièrement.

Le PSG n'exclurait plus l’idée d’un départ de Kylian Mbappé !

Et désormais, dans un contexte où les discussions n’auraient toujours pas avancé d’un iota, Kylian Mbappé n’ayant visiblement pas encore tranché entre rester au PSG ou partir au Real Madrid ou à Liverpool, les deux écuries annoncées sur ses traces, le club de la capitale envisagerait l’hypothèse de se séparer de lui en fin de saison. C’est ce qu’annonce le quotidien L’Equipe ce vendredi. En préambule, le média français explique que le PSG aurait présenté à la DNCG des prévisions de pertes à hauteur de 204 M€ pour la saison en cours. Pour combler ces dernières, les champions en titre de Ligue 1 doivent vendre certains de leurs joueurs (Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Abdou Diallo ou encore Leandro Paredes seraient monnayables), mais la solution miracle pourrait bien se nommer Kylian Mbappé s’il ne prolonge pas d’ici l’été prochain. Ne pouvant se permettre de le voir partir librement et ainsi se priver d’un joli pactole, sa vente pourrait devenir nécéssaire au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et même si l’actionnaire du PSG aimerait conserver l’attaquant de 22 ans d’après L’Equipe , le scénario d’un départ de Kylian Mbappé au terme de l’exercice en cours commencerait à être médité dans l’entourage de l’écurie parisienne depuis quelques semaines.

« C'est très compliqué la relation avec Leonardo »