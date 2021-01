Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé en grand danger… à cause de Leonardo ?

Publié le 22 janvier 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG aimerait prolonger le contrat de Kylian Mbappé, la relation qu’entretiendrait l’attaquant français avec Leonardo pourrait grandement compliquer les choses.

Arrivé en 2017 au PSG en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé est la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, s’il ne prolonge pas son contrat d’ici juin prochain, le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de le vendre à ce moment-là afin de ne pas prendre le risque de le voir filer librement au terme de son contrat à l’été 2022. Pour l’heure, la priorité du PSG serait de prolonger Kylian Mbappé, mais il est annoncé que le dossier patauge depuis maintenant plusieurs semaines. Et la cause de cette situation pourrait bien s’avérer être Leonardo.

« C'est très compliqué la relation avec Leonardo »