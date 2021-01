Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha fixe un énorme objectif à 60M€ à Leonardo !

Publié le 22 janvier 2021 à 15h45 par A.M.

Compte tenu du contexte actuel, le PSG va devoir vendre afin de renflouer ses caisses. Et la direction parisienne aurait demandé à Leonardo de trouver 60M€.

Comme Antero Henrique à son époque, Leonardo doit se distinguer par les ventes. Malheureusement, le directeur sportif du PSG est bien plus à l'aise lorsqu'il s'agit de recruter un joueur plutôt que de le vendre. Et pourtant, le dirigeant italo-brésilien va rapidement devoir se faire violence. Comme l'a révélé L'Equipe , le PSG a présenté à la DNCG des prévisions de perte à hauteur de 204M€ pour la saison en cours. La crise sanitaire ainsi que le défaut de paiement de Mediapro, a clairement impacté les finances du club de le capitale.

Leonardo doit vendre pour 60M€