Mercato - OM : Un coup de folie de Villas-Boas pour son avenir ? Il répond !

Publié le 22 janvier 2021 à 14h00 par A.M. mis à jour le 22 janvier 2021 à 14h06

Alors qu'il a récemment annoncé avoir proposé sa démission à sa direction à l'OM, André Villas-Boas a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir.

Après la défaite contre le RC Lens (0-1), la troisième de suite toutes compétitions confondues, André Villas-Boas avait révélé avoir proposé sa démission après le revers contre Nîmes (1-2). « La semaine dernière, oui, pas aujourd'hui. Ma place est à la disposition de la direction. Je reste à leur disposition, pas de problème. Je ne suis pas ici pour être un obstacle, je veux le mieux pour l'OM. J'ai beaucoup de respect pour l'OM. C'est moi le responsable et je suis à la disposition de la direction », confiait-il en conférence de presse. Et ce vendredi, le technicien portugais a tenu à préciser sa pensée.

«Je n'ai pas menacer de démissionner