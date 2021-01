Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup de tonnerre acté par Eyraud ?

Publié le 22 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

En réponse aux propos d’André Villas-Boas qui a avoué avoir présenté sa démission à la direction de l’OM ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud ne s’est pas montré rassurant sur ce dossier.

Mercredi soir, après la défaite concédée par l’OM face au RC Lens (0-1), André Villas-Boas avait lâché une petite bombe sur sa situation personnelle : « Si j’ai proposé ma démission ? La semaine dernière, oui, pas aujourd'hui. Ma place est à la disposition de la direction. Je reste à leur disposition, pas de problème. Je ne suis pas ici pour être un obstacle, je veux le mieux pour l'OM », indiquait l’entraîneur portugais. Des propos qui ont fait grand bruit, et d’ailleurs, le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud a à son tour jeté un froid sur l’avenir de Villas-Boas.

« Ce n’est pas le sujet du jour »