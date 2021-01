Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait lâché une bombe en interne sur son avenir !

Publié le 22 janvier 2021 à 16h45 par B.C.

Alors qu’il a fait son grand retour au PSG au début de l’été 2019, Leonardo aurait confié en interne qu’il ne s’imaginait pas rester très longtemps dans la capitale.

Véritable figure du nouveau PSG lancé en 2011 par QSI, Leonardo sortait par la petite porte en 2013 à la suite d’une lourde suspension de plusieurs mois pour son comportement contre l'arbitre M.Castro à la mi-temps d’un match de Ligue 1. Mais à l’été 2019, l’Italo-brésilien faisait son grand retour en tant que directeur sportif, en lieu et place d’Antero Henrique. Un retour qui a ravi les supporters, très attaché à l’ancien milieu de terrain. Mais Leonardo est aujourd'hui attendu au tournant par les Qataris, surtout après le départ de Thomas Tuchel. Désormais, le directeur sportif parisien pourrait être tenu responsable d’éventuels échecs à venir du PSG, et comme l’expliquait dernièrement L’Equipe , ses prochaines décisions seront scrutées de près par l’état-major du club.

« Pas persuadé que Leonardo reste très longtemps au club. C’est ce qu’il dit en off »