Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Sakai sur l'arrivée de Lirola !

Publié le 22 janvier 2021 à 16h15 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce vendredi, Hiroki Sakai est revenu sur l’arrivée de Pol Lirola et sur la concurrence avec le joueur espagnol.

Titularisé par André Villas-Boas au poste de latéral droit depuis le départ cet été de Bouna Sarr, Hiroki Sakai devra désormais affronter la concurrence de Pol Lirola. Prêté par la Fiorentina jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat, le défenseur espagnol a réalisé des débuts prometteurs sous le maillot de l’OM et pourrait vite constituer une menace pour Hiroki Sakai. Présent en conférence de presse ce vendredi, le joueur japonais a été interrogé sur l’arrivée de Pol Lirola et a indiqué qu’il était prêt à collaborer avec lui, et ce malgré la concurrence.

« J’ai beaucoup de choses à apprendre de sa part »