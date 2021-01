Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La mise au point de Puel sur l’avenir d’Hamouma !

Publié le 22 janvier 2021 à 15h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Claude Puel s’est prononcé sur la situation des joueurs en fin de contrat à l’instar de Romain Hamouma.

Présent au sein de l’ASSE depuis 2012, Romain Hamouma n’est pas certain rester dans le Forez la saison prochaine. L’ ailier voit son bail arriver à son terme à la fin de la saison et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour le prolonger. Comme annoncé par le 10 Sport le 17 novembre dernier, l’ASSE a proposé un nouveau contrat à Hamouma, mais la proposition ne correspondait pas aux attentes de l'attaquant. Très attaché a ux Verts , le joueur de 33 ans ne voudrait pas quitter son équipe, mais pourrait être poussé vers la sortie.

« Il n'y a pas de discussions avec nos joueurs »